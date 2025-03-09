Дептранс: На МКАД ДТП с участием нескольких машин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД в районе 37-го км. Об этом сообщается в официальный Telegram-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс Москвы), информирует РИА Новости.