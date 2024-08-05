Бывшее общежитие ДОСААФ в центре Екатеринбурга взяли под госохрану

Бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге (Воеводина, 6) включили в список выявленных объектов культурного наследия, тем самым запретив снос здания, где планировалась вторая очередь ТЦ Limerance от «TEN девелопмента».
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