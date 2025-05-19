Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Заметьте эта сволочь не думает о законности санкций вообще.Тоесть совершать перевороты в мире это нормально.газопрово...Санкции не работа...
  • Eduard
    Удивительно мир хранит деньги в США! Самим деньги лпшниерешили Америку мигрантскую накормить? Во логика!«Могут не рассчит...
  • Eduard
    Какая платежеспособность США и Европа воруют чужие деньги,холото,золото на свинец подменивают!«Могут не рассчит...

Армия России освободила Марьино Сумской области (КАРТА)

Армия России освободила Марьино Сумской области (КАРТА)

Армия России освободила Марьино Сумской области. Бойцы группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности вдоль российских границ.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Храни Господь наших ребят!!!!
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