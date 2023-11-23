Знания — прибыль: брокеры массово запускают образовательные проекты

Крупнейшие российские брокеры массово запускают образовательные проекты для инвесторов. «Тинькофф» планирует масштабировать свои программы для россиян разных возрастов, а также провести одну из самых масштабных конференций по инвестициям уже 29 ноября.
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