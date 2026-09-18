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Look: Painting purchased for $30 at estate sale expected to fetch up to $250k

A painting bought for $30 at a Michigan estate sale is expected to fetch up to $250,000 at auction after being confirmed as a Gertrude Abercrombie.

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