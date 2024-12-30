Итоги-2024 от «Татар-информа»: вопрос Путину, нейрожурналистика и поездки в зону СВО

Саммит БРИКС, выборы в стране и республике, перелом в ходе СВО и новости из повседневной жизни — как обычно, хорошие и не очень: рассказываем о том, чем запомнится нам уходящий год, через призму публикаций «Татар-информа».
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