Александр Росси: «Ферстаппен и Кайл Ларсон на одном уровне»

Гонщик «Индикара» Александр Росси, выступавший в «Формуле-1» вместе с будущим трехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, полагает, что его временный напарник по «Эрроу Макларен» Кайл Ларсон входит в число сильнейших гонщиков мира.