Мировой топливный кризис

Крупные нефтяные компании предупредили о начале «великого топливного кризиса». По данным издания Wall Street Journal, к нему привело длительное закрытие Ормузского пролива.
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