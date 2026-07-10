Секретная операция ФСБ и ЦРУ по ликвидации Усамы бен Ладена раскрыта Николаем Патрушевым

Федеральная служба безопасности России и Центральное разведывательное управление США готовили совместную операцию по устранению лидера запретной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.
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