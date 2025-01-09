МВД: мошенники стали использовать 2 схемы для получения доступа к «Госуслугам»

Аферисты начали обманывать российских граждан с помощью двух новых схем. Они звонят абонентам под видом операторов связи, а затем говорят о необходимости продления договора, также они могут использовать номер изначально привязанный к аккаунту на «Госуслугах».
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