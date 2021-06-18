Мясной салат с пивной заправкой Алина• Для салата:400 г запеченного говяжьего ростбифа холодного,маринованные мини-луковицы,консервированная кукуруза,маринованный стручковый острый перец,свежие шампиньоны,крупная красная луковица,листья салата.