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Катастрофа 17 июля: пророчество или случайность? Что известно об этом событии и почему оно настолько обсуждаемо?

Катастрофа 17 июля: пророчество или случайность? Что известно об этом событии и почему оно настолько обсуждаемо?

Катастрофа 17 июля: пророчество или случайность? Что известно об этом событии и почему оно настолько обсуждаемо? Ирэн ОрлонскаяПредсказание Сидика Афгана, математика из Индии, стало одним из самых обсуждаемых событий в интернете в последние дни.

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