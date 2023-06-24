Катастрофа 17 июля: пророчество или случайность? Что известно об этом событии и почему оно настолько обсуждаемо? Ирэн ОрлонскаяПредсказание Сидика Афгана, математика из Индии, стало одним из самых обсуждаемых событий в интернете в последние дни.