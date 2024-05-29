Путин наградил орденом Дружбы писателя Мясникова, написавшего о нем книгу

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Дружбы писателя Александра Мясникова, члена Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", за его вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
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