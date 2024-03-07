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Журналист Губерниев предположил, что россияне не поедут на Паралимпиаду

Журналист Губерниев предположил, что россияне не поедут на Паралимпиаду

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских атлетов на церемонию открытия и закрытия Паралимпийских игр в Париже, передает "Советский спорт".

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