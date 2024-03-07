Журналист Губерниев предположил, что россияне не поедут на Паралимпиаду

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских атлетов на церемонию открытия и закрытия Паралимпийских игр в Париже, передает "Советский спорт".
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