Участник программы «Время героев» полковник Александр Тихонов посетил центр травматологии

Он осмотрел кабинеты и узнал о процедурах, способствующих быстрому восстановлению В Чебоксарах полковник Александр Тихонов, участвующий в программе «Время героев», посетил Федеральный центр травматологии и ортопедии.
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