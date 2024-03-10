Рамадан: как красиво поздравить с началом месяца света и покаяния 11 марта 2024 года Елена ГалицкаяСо светлым праздником Рамадан! Сегодня, 11 марта, начинается священный месяц для мусульман по всему миру.
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