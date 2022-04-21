Вкусные рецепты

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Бабушка научила декорировать яйца на Пасху с помощью простых салфеток. Это простой способ, который сможет повторить ребенок

Бабушка научила декорировать яйца на Пасху с помощью простых салфеток. Это простой способ, который сможет повторить ребенок

Ингредиенты: яйца 1 белок яйца дополнительно: салфетки с рисунками кисточка для рисования Приготовление: Яйца заранее отварите, хорошо протрите салфетками, чтобы они были сухие.

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