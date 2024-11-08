СМИ узнали о подготовке перехода верфи Звезда в состав ОСК

"Роснефть" и банк ВТБ, под управлением которого находится Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), обсуждают возможность вхождения дальневосточной верфи крупнотоннажного судостроения "Звезда" и связанных с ней проектных активов в ОСК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии