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Пранкеры Вован и Лексус рассказали о страхе экс-президента Польши Дуды перед РФ

Пранкеры Вован и Лексус рассказали о страхе экс-президента Польши Дуды перед РФ

Бывший президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признался, что опасается прямой конфронтации с Россией.

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