В парламенте Молдавии возмутились решением не пускать Россию на конференцию ФАО

Депутат оппозиционной партии Молдавии Марина Таубер зачитала обращение от парламентариев о требовании к главе МИД страны узнать подробности запрета российской делегации присутствовать на конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО) в Кишиневе.