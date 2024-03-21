В парламенте Молдавии возмутились решением не пускать Россию на конференцию ФАО

Депутат оппозиционной партии Молдавии Марина Таубер зачитала обращение от парламентариев о требовании к главе МИД страны узнать подробности запрета российской делегации присутствовать на конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО) в Кишиневе.
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