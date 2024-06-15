Установлен новый рекорд скорости для электрокаров

Японский серийный прототип гиперкара Aspark OWL SP600 смог развить скорость до 438,7 км/ч. В ноябре 2022 года компания Rimac Automobili опубликовала видеоролики о своем электрическом гиперкаре Nevera, разгоняющемся до 412 км/ч на автомобильной испытательной площадке в Папенбурге (Германия).