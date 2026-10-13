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Жительницу Амурской области оштрафовали за ИИ-фото медведя в поселке

Жительницу Амурской области оштрафовали за ИИ-фото медведя в поселке

РЕН ТВ Жительница Амурской области А. Костылева с помощью искусственного интеллекта сгенерировала фото медведя в поселке Магдагачи и была оштрафована на 15 тыс.

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