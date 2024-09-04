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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

Сразу в несколько школ Бобруйского района, на линейку первого звонка приехали специалисты Бобруйского лесхоза, чтобы поздравить с праздником -Днем знаний учащихся, которые в летнюю трудовую занятость оказали помощь в прополке лесных культур, в уборке захламленности.

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