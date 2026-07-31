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«Бакс» и «Мэверикс» присоединились к списку претендентов на Беннедикта Матурина

«Винг» Беннедикт Матурин из «Клипперс» вышел на рынок ограниченно свободных агентов этим летом. Клуб был намерен сохранить его, однако оценивал интерес к баскетболисту в НБА, в том числе в плане сделки «сайн-энд-трейд».

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