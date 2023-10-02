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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов не играет за СКА с 12 сентября. У форварда 0 очков за месяц – с учетом матчей в ВХЛ и МХЛ

17-летний нападающий, считающийся одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, не принимает участие в матчах за СКА с 12 сентября.

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