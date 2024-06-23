Московская школьница набрала 400 баллов по четырём предметам ЕГЭ

Школьница призналась, что всё ещё не верит в такой результат.фото: t.me/depobr_mos--> Московская школьница Александра Оглоблина набрала максимальное количество баллов по всем четырём предметам на ЕГЭ, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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