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Небензя призвал к прекращению огня между Израилем и Палестиной

Небензя призвал к прекращению огня между Израилем и Палестиной

Израиль и Палестина должны немедленно прекратить боевые действия и перейти к предметным переговорам. Об этом Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН), рассказал журналистам по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта.

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