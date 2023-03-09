Военное обозрение

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Зеленский в интервью журналистам США: Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории

Зеленский в интервью журналистам США: Я уже говорил неоднократно: нас не интересуют российские территории

Украинский президент дал очередное (сложно сказать, какое по счёту) интервью западным журналистам. На этот раз интервьюировали Зеленского репортёры CNN.

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