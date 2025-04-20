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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Хеллибак – 2-й, Кучеров – 3-й, Маккиннон – 4-й

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Главным претендентом по версии авторов The Hockey News стал Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

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