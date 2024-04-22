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Мигрант из Узбекистана пытался сбросить школьника с третьего этажа в Москве

Мигрант из Узбекистана пытался сбросить школьника с третьего этажа в Москве

Мигрант из Узбекистана напал в подъезде жилого дома в Москве на восьмиклассника, он схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа, сообщил СК РФ.

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Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
С ними они уже давно разобрались . Этак лет 30 назад  . Кое  - кого даже и убили . Мало кого из русских там осталось .
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50 мин.
Алексадр Савельев
Ужесточать политику с мигрантами и с чиновника   ми их прикрывающих.
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29 мин.
Николай Герасименко
Именно на такую реакцию понаехавших после возвращения в свои республики и рассчитаны подобные статейки.
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8 мин.

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