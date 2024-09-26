Кузбассовец заплатит штраф за стрельбу из сигнальной ракеты

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 26 сентября рассказали, что Беловские полицейские привлекли к ответственности нарушителя, который с балкона стрелял из сигнального пистолета.
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