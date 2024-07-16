Старший брат Renault Duster — Bigster — будет представлен в октябре, а производство стартует в конце года

Назван срок запуска старшего брата Renault Duster - кроссовера Bigster Евгений Костин Стало известно, когда будет запущено производство большого кроссовера Dacia/Renault Bigster, который станет старшим братом Renault Duster.
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