Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

В 2025 году почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

В 2025 году почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

Работы будут проводиться почти на 100 объектах. Будет введено 242,1 км автомобильных дорог и 1 661,8 погонных метра мостов и путепроводовВ Новосибирской области в 2025 году продолжат приводить в нормативное состояние дороги, работы будут проводиться в рамках стартовавшего национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх