В 2025 году почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

Работы будут проводиться почти на 100 объектах. Будет введено 242,1 км автомобильных дорог и 1 661,8 погонных метра мостов и путепроводовВ Новосибирской области в 2025 году продолжат приводить в нормативное состояние дороги, работы будут проводиться в рамках стартовавшего национального проекта "Инфраструктура для жизни".