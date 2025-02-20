В 2025 году почти 250 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

Работы будут проводиться почти на 100 объектах. Будет введено 242,1 км автомобильных дорог и 1 661,8 погонных метра мостов и путепроводовВ Новосибирской области в 2025 году продолжат приводить в нормативное состояние дороги, работы будут проводиться в рамках стартовавшего национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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