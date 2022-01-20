«Я понял: нельзя отпускать надолго жену. Опасно»

Беляков = Позвонил Гриша: «Слушай, моя уехала на все каникулы к родителям. Заезжай, а? Вот как раньше…» Ясно, говорю, сколько бухла взять? Когда я приехал, там уже были еще трое наших друзей.
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