Приколисты

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«Я понял: нельзя отпускать надолго жену. Опасно»

«Я понял: нельзя отпускать надолго жену. Опасно»

Беляков = Позвонил Гриша: «Слушай, моя уехала на все каникулы к родителям. Заезжай, а? Вот как раньше…» Ясно, говорю, сколько бухла взять? Когда я приехал, там уже были еще трое наших друзей.

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