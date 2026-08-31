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От ДТП до родов: Тверская скорая подвела итоги работы за 24–30 августа

От ДТП до родов: Тверская скорая подвела итоги работы за 24–30 августа

Тверская скорая помощь: почти 7,6 тысячи обращений и почти 5 тысяч выездов за неделю. Тверская станция скорой медицинской помощи опубликовала статистику работы за прошедшую неделю — с 24 по 30 августа.

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