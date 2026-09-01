Возможная встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС обсуждается

Советник президента России Сергей Ушаков сообщил, что на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) рассматривается возможность встречи президентов России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
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