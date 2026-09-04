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Тульские новости

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Тулячка провела пикет у здания правительства области

Тулячка провела пикет у здания правительства области

Пикетчица Татьяна Стекачева обратилась в администрацию Тулы с проблемой уборки улиц много лет назад, но решение так и не было найдено.

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