Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в городах России

Вакансиями с самой высокой оплатой в Москве и Петербурге стали профессии из IT-сферы. В Воронеже, Краснодаре и Красноярске самими высокооплачиваемыми вакансиями стали врачи, говорится в материале SuperJob, который имеется в распоряжении РИА Новости.