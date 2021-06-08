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Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в городах России

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в городах России

Вакансиями с самой высокой оплатой в Москве и Петербурге стали профессии из IT-сферы. В Воронеже, Краснодаре и Красноярске самими высокооплачиваемыми вакансиями стали врачи, говорится в материале SuperJob, который имеется в распоряжении РИА Новости.

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