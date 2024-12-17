В Белом доме объяснили появление таинственных объектов в небе над США

В Белом доме назвал таинственные объекты в небе над США комбинацией дронов Соединенные Штаты считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд.
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