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Царьград

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Год под землёй без еды и воды: русские разведчики спасли из норы бойца ВСУ

Год под землёй без еды и воды: русские разведчики спасли из норы бойца ВСУ

Бросили и забыли: как боец 43-й бригады ВСУ просидел почти год в лесной норе.Русские военные спасли бойца ВСУ, который почти год прожил под землёй без поставок еды и воды.

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