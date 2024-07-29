НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Skydance нашла «идеального» издателя для приключенческого боевика Marvel 1943: Rise of Hy...

Skydance нашла «идеального» издателя для приключенческого боевика Marvel 1943: Rise of Hy...

Skydance нашла «идеального» издателя для приключенческого боевика Marvel 1943: Rise of Hydra от команды соавтора UnchartedО приключенческом боевике Marvel 1943: Rise of Hydra от Skydance New Media, возглавляемой экс-сценаристкой Uncharted Эми Хенниг (Amy Hennig), не было слышно со времён мартовского трейлера, но теперь у проекта появился издатель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх