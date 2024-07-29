Skydance нашла «идеального» издателя для приключенческого боевика Marvel 1943: Rise of Hy...

Skydance нашла «идеального» издателя для приключенческого боевика Marvel 1943: Rise of Hydra от команды соавтора UnchartedО приключенческом боевике Marvel 1943: Rise of Hydra от Skydance New Media, возглавляемой экс-сценаристкой Uncharted Эми Хенниг (Amy Hennig), не было слышно со времён мартовского трейлера, но теперь у проекта появился издатель.
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