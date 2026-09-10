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Политнавигатор

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«Таких психопатов надо ликвидировать». Коц гадает, зачем Путин щадит Зеленского

«Таких психопатов надо ликвидировать». Коц гадает, зачем Путин щадит Зеленского

«Слетевшего с катушек» диктатора Зеленского нужно ликвидировать. Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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