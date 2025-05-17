Последние доработки «Гераней» окончательно превращают их из дешёвого беспилотного «дразнителя» ПВО в полноценный инструмент оперативного давления с системным эффектом на ВСУ.
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Последние доработки «Гераней» окончательно превращают их из дешёвого беспилотного «дразнителя» ПВО в полноценный инструмент оперативного давления с системным эффектом на ВСУ.
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