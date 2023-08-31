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На Аллу Пугачёву подали в суд в России

На Аллу Пугачёву подали в суд в России

На Аллу Пугачёву, которая после начала военной спецоперации РФ на Украине покинула Россию и уехала в Израиль вместе со своим супругом Максимом Галкиным** и детьми, подали в суд.

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