Триколор – последняя надежда немцев: Русское знамя стало символом протестной Германии

МГ

Малик Гумеров

"Триколор – последняя надежда немцев:" - Это хорошо , НО не символично и не имеет основы , на фантиках все .... ! От незнания исторических фактов , неадекватного восприятия реалий ... . Триколор пора менять на исконное = истинное руское КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ! Только тогда появятся смыслы в русле исторических реалий ! А триколор - это символ побежденного , закабаленного , врученного Гитлером своим шавкам власовцам .... ! И на фронтах , воины , кто имеет мозги = поднимают красное знамя ! А триколор насаждают власовщина засевшая в генштабе - в армии , которым генеральские погоны раздавали пиндосы ... и которые не уставая лижут задницы своим импортным хозяевам ! Триколор к стратегической победе никогда не приведет ! Врага можно и нужно победить на поле брани ! НО !!!! Если ты носишь символ побежденного - триколор , эту свою победу не удержишь , окончательно не закрепишь ... !!! Враг изначально относится и будет относится к тебе как к побежденному , как к своему вассалу вышедшему из-под его контроля ...!