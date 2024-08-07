Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Триколор – последняя надежда немцев: Русское знамя стало символом протестной Германии

Триколор – последняя надежда немцев: Русское знамя стало символом протестной Германии

Вальдемар выбрал флаг нашей страны с гербом и под гимн повесил его на своём придомовом участке. Немец объяснил, что "Россия" — это не просто страна, а символ здравомыслия в Европе.

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Комментарии
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V
Valery
Рекомендую режиссеру Томасу Жолли прибить свою мошонку гвоздем в последний день Олимпийских Игр. Это будет незабываемо!
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Триколор – последняя надежда немцев:&quot; - Это хорошо  , НО  не символично и не  имеет  основы , на фантиках все .... !     От незнания  исторических фактов  , неадекватного восприятия реалий ... .                                                                                                     Триколор  пора менять  на исконное = истинное  руское  КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ !                                                                      Только тогда появятся смыслы   в русле исторических реалий !                                                                                                                      А триколор  - это символ  побежденного , закабаленного ,  врученного   Гитлером  своим   шавкам власовцам .... !                       И на фронтах , воины  , кто  имеет мозги = поднимают  красное знамя !                                                                                         А триколор   насаждают  власовщина засевшая в генштабе - в армии , которым генеральские погоны раздавали пиндосы ... и которые  не уставая лижут  задницы своим импортным хозяевам  !            Триколор   к  стратегической победе никогда не приведет !      Врага можно  и нужно победить   на поле  брани !    НО !!!!  Если  ты   носишь символ побежденного - триколор  ,  эту свою победу  не удержишь ,  окончательно не закрепишь ... !!!                  Враг изначально относится и будет относится к тебе как к побежденному , как к своему вассалу   вышедшему из-под его контроля ...!
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Насчет молнии - для красоты или правда? Ведь никому верить нельзя
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3 час.

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