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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов: «Мы в очередной раз увидели, что народ любит наш вид спорта»

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подвел итоги выступления команды на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке.

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