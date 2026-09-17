Представители западных спецслужб напрямую участвуют в организации терактов и диверсий в зоне проведения специальной военной операции, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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