Отец похищенной родственниками в Москве дагестанки рассказал о письме дочери

Родственники похищенной в Москве студентки Айшат Магомедовой пошли на это из-за любви к ней. Об этом заявил отец девушки Гасан Магомедов журналистам «Регнума», фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале издания.
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