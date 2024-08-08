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Отец похищенной родственниками в Москве дагестанки рассказал о письме дочери

Отец похищенной родственниками в Москве дагестанки рассказал о письме дочери

Родственники похищенной в Москве студентки Айшат Магомедовой пошли на это из-за любви к ней. Об этом заявил отец девушки Гасан Магомедов журналистам «Регнума», фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале издания.

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