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Один из трех детей выжил после отравления колбасой в Саратовской области

Один из трех детей выжил после отравления колбасой в Саратовской области

Из трех детей, который отравились колбасой в Калининске Саратовской области, выжил только один. Эту информацию 18 сентября подтвердили в региональном СК.

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