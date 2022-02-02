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Сенат США близок к договоренности о санкциях против РФ - лидер большинства

Сенат США близок к договоренности о санкциях против РФ - лидер большинства

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сказал во вторник, что между демократы и республиканцы продвинулись в согласовании законопроекта о санкциях против России на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

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